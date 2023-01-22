В Баку прошел турнир по теннису памяти жертв трагедии 20 Января (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошел турнир по настольному теннису среди юных спортсменов памяти жертв трагедии 20 Января, организованный BrendSport, сообщает Trend Life.

На открытии минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших свои жизни во имя свободы и независимости Азербайджана. Выступившие руководитель BrendSport Бахруз Самадов и ведущая Нурана Андронова отметили, что 20 января 1990 года 20 января 1990 года, вошедшее в историю как Черный январь, является для азербайджанского народа не только Днем скорби, но и Днем чести, ведущим народ к независимости. Эта героическая страница в истории борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Несмотря на то, что после этих кровавых событий прошли годы, азербайджанский народ никогда не забывает ту страшную ночь, выражая свою глубокую ненависть к тем, кто совершил эту трагедию.

В ночь с 19 на 20 января 1990 года без предварительного объявления чрезвычайного положения советская армия начала военные операции против Азербайджана. В результате произошедшей трагедии 147 человек были убиты, 744 - получили тяжелые ранения, 841 человек был незаконно арестован. Вследствие действий советской армии были разрушены 200 квартир, домов, личное и государственное имущество.

Ветеран 44-дневной Отечественной войны Джейхун Кяльбиев подчеркнул, что под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева написана одна из самых славных страниц в многовековой истории нашего народа. В основе этой Победы во второй Карабахской войне находятся героизм и патриотизм наших солдат и офицеров, доблесть шехидов, которые ценой своей крови освободили наши земли после почти тридцатилетней оккупации.



Соревнование среди юных спортсменов прошло по олимпийской системе. Среди мальчиков первое место занял Мухаммедали Самедзаде, среди девочек – Захра Рагимова. Победители и призеры были отмечены дипломами, медалями и ценными призами.

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