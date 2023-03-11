УЕФА может отстранить «Барселону» от участия в ЛЧ из-за «подрыва репутации» турнира

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отстранить «Барселону» от выступления в Лиге чемпионов на фоне «дела Негрейры». Об этом сообщает AS, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

10 марта было объявлено, что прокуратура предъявила обвинения каталонскому клубу и экс‑президенту команды Хосепу Марии Бартомеу по делу о выплатах бывшему вице‑президенту технического судейского комитета Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Жалоба ведомства подана в следственный суд Барселоны.

Если вина клуба будет доказана, УЕФА может посчитать, что репутация Лиги чемпионов будет подорвана участием в ней «Барселоны», поэтому решит не допустить команду до турнира.

В регламенте руководящего органа европейского футбола говорится, что УЕФА может принять решение в отношении сине-гранатовых, не дожидаясь вердикта по жалобе.