Месси побил рекорд Роналду по количеству голов в клубах из Европы

Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси отличился в матче 30 тура чемпионата Франции против «Ниццы». Он отркыл счет на 26-й минуте с передачи Нуну Мендеша. Игра завершилась победой парижан со счетом 2:0.

Стоит отметить, что этот гол стал для Месси 702-м, который он забил, выступая за европейский клуб. Нападающий 672 мяча забил за «Барселону» и еще 30 за «ПСЖ». Благодаря мячу в ворота «Ниццы» Месси стал рекордсменом по этому показателю. До него рекорд по голам за европейские клубы принадлежал Криштиану Роналду. На его счету 701 мяч (450 — за «Реал», 145 — за «Манчестер Юнайтед», 101 — за «Ювентус», 5 — за «Спортинг»).

В августе 2021 года аргентинец перебрался в «Пари Сен-Жермен». Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.