Стартовал футбольный турнир с участием ветеранов Карабахской войны, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Товузе стартовал футбольный турнир с участием ветеранов Карабахской войны, посвященный "Году Гейдара Алиева" и 100-летию великого лидера, сообщил Trend Life первый вице-президент Федерации фехтования в инвалидных колясках, президент клуба "Difai" Асаф Меликов.

Турнир проходит в рамках проекта, организованного Обществом гуманитарной помощи "Mədinə", Федерацией фехтования в инвалидных колясках, с участием представителей спортклубов "Fencing" и футбольного клуба "Difai", при поддержке Агентства государственной поддержки НПО.

Турнир будет проведен в различных городах страны с участием команд "Difai", представляющих Товуз, Губу, Хачмаз, Исмаиллы, Гах, Загаталу, Ханкенди и Ходжалы. Отметим, что в команды привлечены ветераны Карабахской войны. Финал будет проведен 10 мая в Баку, в день рождения великого лидера Гейдара Алиева.

В первой игре "Difai" (Товуз) обыграл "Difai" (Ханкенди) со счетом 5:2.

Главная цель проекта – привлечение к спорту ветеранов Карабахской войны и создание с их участием команд для последующего участия в Региональной лиге. Первая команда Difai была создана в Баку, на базе одноименного клуба, учрежденного 5 марта 2018 года. В сентябре 2022 года футбольная команда Difai, в которую вошли герои Карабахской войны, прошла регистрацию в АФФА и ныне принимает участие в Региональной лиге.