Президент ФИФА Джанни Инфантино прибыл в Таджикистан

Президент Международной федерации футбольных ассоциаций Джанни Инфантино прибыл с официальным визитом в Таджикистан, передает Trend со ссылкой на пресс-службу Федерации футбола Таджикистана.

В Международном аэропорту Душанбе главу мирового футбола тепло встретило руководство Федерации футбола Таджикистана.

В рамках официального визита, президента ФИФА Джанни Инфантино примет основатель мира и национального единства – Лидер нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Кроме того, Джанни Инфантино проведет официальные встречи с руководством Федерации футбола Таджикистана, где будут обсуждены вопросы развития футбола в стране.

Президент ФИФА также примет участие в работе восьмого Конгресса Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации в Душанбе, на котором пройдут выборы руководящего состава CAFA на новый четырехлетний срок.