"Зенит" в пятый раз подряд стал чемпионом России по футболу

Петербургский "Зенит" со счетом 3:2 дома обыграл московский "Спартак" в матче 26-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) и досрочно стал чемпионом страны. Встреча прошла в воскресенье на "Газпром-Арене", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Забитыми мячами в составе "Зенита" отметились Клаудиньо (13-я минута), Андрей Мостовой (39) и Иван Сергеев (90+1). У "Спартака" отличились Кейта Бальде (33) и Квинси Промес (85, с пенальти), который забил свой 86-й гол в чемпионатах России и стал рекордсменом по этому показателю среди легионеров. С 76-й минуты "Спартак" играл в меньшинстве, красную карточку получил защитник Алексис Дуарте.

"Зенит" после 26 матчей набрал 64 очка и стал недосягаем для занимающего вторую строчку московского ЦСКА, в активе которого 50 очков. Армейцы за оставшиеся четыре тура могут набрать максимум 12 очков. "Зенит" в пятый раз подряд стал чемпионом России, всего на счету клуба из Санкт-Петербурга девять побед (2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023).