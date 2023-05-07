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"Зенит" в пятый раз подряд стал чемпионом России по футболу

Спорт Материалы 7 мая 2023 21:45 (UTC +04:00)
"Зенит" в пятый раз подряд стал чемпионом России по футболу

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Петербургский "Зенит" со счетом 3:2 дома обыграл московский "Спартак" в матче 26-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) и досрочно стал чемпионом страны. Встреча прошла в воскресенье на "Газпром-Арене", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Забитыми мячами в составе "Зенита" отметились Клаудиньо (13-я минута), Андрей Мостовой (39) и Иван Сергеев (90+1). У "Спартака" отличились Кейта Бальде (33) и Квинси Промес (85, с пенальти), который забил свой 86-й гол в чемпионатах России и стал рекордсменом по этому показателю среди легионеров. С 76-й минуты "Спартак" играл в меньшинстве, красную карточку получил защитник Алексис Дуарте.

"Зенит" после 26 матчей набрал 64 очка и стал недосягаем для занимающего вторую строчку московского ЦСКА, в активе которого 50 очков. Армейцы за оставшиеся четыре тура могут набрать максимум 12 очков. "Зенит" в пятый раз подряд стал чемпионом России, всего на счету клуба из Санкт-Петербурга девять побед (2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023).

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