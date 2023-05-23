Клуб АПЛ впервые за 20 лет вышел в Лигу чемпионов

«Ньюкасл» на своем поле принимал «Лестер» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Игра завершилась нулевой ничьей. Таким образом, хозяева поля досрочно гарантировали себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

«Ньюкасл» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ сезона-2022/2023. Команда в 37 матчах набрала 70 очков. За тур до конца подопечные Эдди Хау опережают «Ливерпуль», идущий пятым, на четыре балла. Таким образом, мерсисайдцы не смогут обогнать «Ньюкасл».

«Ньюкасл» не принимал участие в главном клубном турнире Европы на протяжении 20 лет. Последний раз «сороки» выступали на групповом этапе ЛЧ в сезоне-2002/2003.

Что касается еврокубков, то последний раз «Ньюкасл» принимал участие в Лиге Европы в сезоне-2012/2013.