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"Интер" объявил об уходе из команды голкипера Хандановича

Спорт Материалы 13 июля 2023 00:43 (UTC +04:00)
"Интер" объявил об уходе из команды голкипера Хандановича

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Голкипер итальянского футбольного клуба "Интер" Самир Ханданович покинул команду, сообщает пресс-служба команды, передает Trend.

Сообщается, что он покинул клуб по истечению контракта. Ханданович, который был капитаном "Интера", выступал за клуб в течение 11 сезонов.

Самир Ханданович присоединился к "Интеру" в 2012 году, перейдя из "Удинезе". За время своего пребывания в миланском клубе он провел 455 матчей, из которых в 166 матчах не пропустил ни одного мяча. Вместе с "Интером" он стал победителем итальянской Серии А и дважды выиграл Кубок Италии.

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