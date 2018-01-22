Лаббада – древняя национальная одежда Шеки (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в галерее "Натаван" состоялось открытие выставки "Лаббада. Историческая одежда Шеки", посвященная азербайджанскому национальному костюму одного из древнейших и благодатных регионов страны – Шеки, сообщает Trend Life.

На выставке представлена ​​ коллекция исторической одежды дизайнера Натаван Алиевой. Куратор выставки Рустам Гусейнов отметил, что национальные костюмы являются одним из ценных исторических источников, с помощью которых можно изучить культуру того или иного народа, города или региона. Так и азербайджанский национальный костюм на протяжении веков являлся отражением самобытной культуры нашего народа, постепенно видоизменяясь, он становился выразителем национального менталитета, и мог поведать очень многое о традициях и обычаях народа.

Стиль одежды каждого региона Азербайджана уникален и Шеки является примером региона с богатым разнообразием типов одежды. Среди них особое место занимает один из старейших видов одежды - лаббада (азерб. ləbbadə).

Лаббада - это женская короткая верхняя плечевая одежда. Её шили на стеганой подкладке из тирьмы, велюр и различных блестящих шелковых парчевых тканей и бархата, позолоченных тканей, делали к нему украшенные воротники, богато декорировали рукава и застежки. Воротник, рукава и подолы обшивались изысканной тесьмой. Воротник был открытый, в поясной же части завязывался тесьмой. Чуть ниже у пояса по бокам имелись короткие разрезы. Рукава были короткие, как правило, до локтей. Лаббада была более популярна в осенне-зимний сезон.

Выставка продлится до 1 февраля, вход свободный.

(Автор: Вугар Иманов)

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