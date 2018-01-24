Наряды азербайджанских звезд на церемонии Azerbaijan Best Awards (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Boulevard Hotel Baku прошла грандиозная церемония награждения национальной премии Azerbaijan Best Awards, учрежденной общественной организацией интеллигенции "Zirvə", сообщает Trend Life.

Гостями мероприятия стали известные певцы, актеры, телеведущие, представители модной индустрии и СМИ. Естественно, кроме определения имен обладателей премии Azerbaijan Best Awards, большое внимание публики было приковано к нарядам знаменитостей. Предлагаем читателям Trend Life посмотреть самые интересные образы звезд.

На вечере певица Нура Сури предстала в совершено неожиданном образе. Она решилась на кардинальную смену имиджа, и из нежной блондинки превратилась в роковую брюнетку. Образ звезды получился смелым, особенно, если учитывать, что певица выбрала для церемонии прозрачное платье с мини-шортами и топом.

Актриса Наина Ибрагимова выбрала платье нежного бирюзового оттенка, расшитое бисером и стеклярусом, дополнив его массивным колье и серьгами.

Мы привыкли видеть отечественных звезд в стильных нарядах от дизайнера Гюльнары Халиловой. Для себя же дизайнер выбрала платье в пол с длинными рукавами, окантованное нежным кружевом, которое смотрелось на ней идеально.

Оригинальный образ получился и у молодой певицы Севды Яхъяевой, на мероприятии она блистала в мини-платье морковного цвета с боковым шлейфом. Комплект дополнили замшевые ботфорты.

Черный наряд - это, пожалуй, самый беспроигрышный вариант для тожественного мероприятия. Так, актриса Малейка Асадова, певицы Самира Эфенди и Сабина Бабаева отдали предпочтение нарядам разного фасона, но одного цвета. Каждый образ получился очень стильным и интересным.

Малейка Асадова

Самира Эфенди

Сабина Бабаева

В двубортном платье-жакете с одним рукавом от дизайнера Гюльнары Халиловой блистала Тунзаля Агаева. Яркий наряд певица дополнила серебристыми лодочками.

Певица Хатира Ислам для выхода в свет выбрала черную юбку и жакет, расшитый пайетками. Образ исполнительницы получился сдержанным и элегантным, ну и, красивым.

Если практически все знаменитости пришли на церемонию в вечерних нарядах, то актриса Фирангиз Муталлимова выбрала традиционную индийскую одежду – сари. Известная актриса никак не объяснила свой выбор, хотя может быть она недавно вернулась с путешествия по Индии, или наоборот планирует поездку… Одно точно актриса смотрится в этом образе очень гармонично.

(Автор: Джани Бабаева)

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