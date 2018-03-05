Dosso Dossi провел крупнейшее шоу в Баку с участием турецких топ-моделей (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Dosso Dossi Fashion Show провел крупнейшее модное шоу в Азербайджане с участием самых знаменитых турецких моделей, сообщили Trend Life организаторы.

Dosso Dossi Fashion Show, давший старт самому крупному модному шоу в Турции с участием знаменитых моделей мирового масштаба, провел свое первое зарубежное мероприятие в братском Азербайджане и произвел настоящий фурор в Баку. Большой интерес к дефиле проявили также гости из соседних стран и самой Турции.

На подиум одного из самых крупных выставочных центров Азербайджана - Baku Expo Center - вышли такие известные модели, как Чагла Шикель, Озге Улусой, Вилма Эллес, Шебнем Шефер, Гюнай Мусаева, Мерве Бюйюксарач, Туба Мелис Тюрк и Эдже Бегюм Юджетан. Во время дефиле (хореография - Онер Эвезин) была продемонстрирована коллекция турецких дизайнеров "Весна-Лето 2018".

"Благодаря дефиле и концерту нам удалось создать в Баку атмосферу фестиваля. Между азербайджанским и турецким народами есть много общего. Мы чувствуем себя как дома. Мир моды внесет свою лепту в концепцию "Одна нация – два государства", еще больше укрепив братские отношения между Турцией и Азербайджаном. После нашего первого шоу желаем вновь посетить Азербайджан с более грандиозными мероприятиями", - сказал на пресс-конференции исполнительный директор Dosso Dossi Хикмет Эраслан.

Турецкие модели также выразили чувство радости от пребывания в братском Азербайджане. Чагла Шикель, впервые приехавшая в Баку, отметила высокий уровень организации вечера.

"Мой отец азербайджанец. Каждый раз, когда я слышу местную речь, я вспоминаю свою бабушку", - сказала топ-модель.

А Озге Улусой отметила: "Мы рады быть вместе с нашими любимыми друзьями на таком прекрасном мероприятии. Баку – прекрасный город и нас здесь очень любят, а мы отвечаем им взаимностью"

(Автор: Вугар Иманов)

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