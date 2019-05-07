Азербайджанские воительницы и фантазии среди скал Гобустана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Около горы Беюкдаш на территории Гобустанского государственного историко-художественного заповедника состоялась презентация коллекции “İpək Yolunda Qobustan - İncilərin Rəqsi” (Танцы Гобустанских шедевров на Великом шелковом пути), организованная Qobustan dövlət tarixi-bədii qoruğu и Государственным университетом культуры и искусств (ADMİU) при содействии Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана, сообщает Trend Life.

Коллекция из 40 образцов создана студентами кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусства Государственной академии художеств под руководством доцента вуза Айсель Азизовой. Яркая и очень оригинальная коллекция создана по мотивам наскальных рисунков Гобустана в синтезе с элементами старинной одежды Азербайджана, Китая и Османской империи в современной интерпретации. В изготовлении были использованы материалы – кожа, меха, шёлк и лён. Очень интересные образы и дизайн, цвета и платья, грим и фейс-арт, воплощенные образцы в стиле фэнтези, футуризма, зооморфизма, хоррора и т.д. показало творческое мастерство молодежи.

Выступившие директор Гобустанского государственного историко-художественного заповедника Вугар Исаев, проректор ADMİU Гюльшан Алиева, руководитель кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусства, народный художник Ариф Азиз, доцент ADMİU, заслуженный деятель искусств, дизайнер Фахрия Халафова, декан художественного факультета Севиль Керимова высоко оценили реализацию проекта, направленного на сохранение и пропаганду древнего наследия Азербайджана в одежде, представление ее широкой общественности.

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Гобустан - археологический заповедник в Азербайджане, к югу от Баку, на территории Гарадагского и Абшеронского районов, представляющий собой равнину, расположенную между юго-восточным склоном Большого Кавказского хребта и Каспийским морем, и частью которой является культурный пейзаж наскальных рисунков, расположенный на территории 537 гектаров. Памятники Гобустана делятся на две группы: 1)наскальные изображения и 2) древние стоянки и другие объекты. В горах Гобустана под названиями Беюкдаш, Кичикдаш, Джингирдаг, Шонгардаг и Шихгая сосредоточены свидетельства о жителях региона эпохи каменного века и последующих периодов - наскальные изображения, стоянка человека, надгробные памятники и др. Здесь находятся также остатки большого доисторического кромлеха, которые отчётливо прослеживаются. Рисунки были найдены на трёх участках скалистого плато, а обнаруженные здесь же некогда обитаемые пещеры, следы поселений и усыпальницы указывают на густую заселённость этой территории в период между верхним палеолитом и средневековьем. В 2007 году культурный ландшафт наскальных рисунков Гобустана был включён в список памятников Мирового культурного наследия ЮНЕСКО.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Рустам Исмайлов)

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