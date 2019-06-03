В Азербайджане определены самые стильные, красивые и счастливые семьи (ФОТО)

3 июня 2019 17:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Caspian Business Hotel прошел семейный вечер моды Azerbaijan Family Look 2019, посвященный Международному дню защиты детей и Всемирному дню родетелей, которые отмечаются 1 июня, сообщает Trend Life.

Family Look - это уникальный семейный стиль, который олицетворяет собой единство и сплоченность семьи. Данный стиль подразумевает одинаковую одежду (или ее элементы) у каждого члена семьи. Чаще всего образцы Family Look можно увидеть на всевозможных фото-сетах, однако, в последнее время данное направление набирает обороты и на улицах города.

В состав жюри вошли: заслуженный деятель искусств, дизайнер Фахрия Халафова, заслуженная актриса Метанет Искендерли, художница Милена Набиева, модельер Наргиз Мухтарова, президент Farrux Media, вице-президент Dünya Müstəqil Teleradio Али Гусейнов. Автор проекта и руководитель Star Kids Group - Айгюн Алиева, хореограф проекта – Сулейман Танехирли. Ведущий вечера – Шахрияр Абилов.

В дефиле приняли участие 45 детей и 35 родителей. Главная цель проекта – формирование модного вкуса в семейной среде, представление трендов семейной моды. Победители были определены в специальных номинациях.

Самая стильная семья – Солмаз Тагизаде и Гюнай Мамедова,

Самая современная семья – Фатима Алисой и Симран Ализаде,

Самая веселая семья – Фатима Гусейн и Ягмур Гусейнли,

Самая милая семья – Мехман Абушов и Хазар Абушов,

Супер семья – Джамал Рагимов и Азерин Рагимова,

Молодая семья – Угур Велизаде и Айсель Велиева,

Самая дружная семья – Шафига Багирова, Ибрагим Багирзаде и Рауль Багиров,

Особая семья – Эльшан Хабибли, Расим Хабибли, Айшан Хабибова и Гюнель Ахмедова,

Звездная семья – Сабина Алиева и Айгюн Алиева,

Самая яркая семья – Назиля Мамедзаде, Фарид Керимов и Сабина Мамедова,

Самая музыкальная семья – Айсу Мамедова, Эсма Мамедова и Гюнель Нагиева,

Самая интересная семья – Мовлан Аллахвердизаде, Саджад Аллахверди и Ламия Аллахвердиева,

Многодетная семья – Салаевы: Саваш, Джейхуна, Ариф, Севиндж, Вюсаля, Джейхун, Биньямин,

Творческая семья – Тамерлан Асадов и Хатира Асадова,

Самая спортивная семья – Али Гусейнли, Аху Гусейнли и Кенуль Гусейнова,

Самая привлекательная семья – Джамиль Гюльметли и Лейли Гюльметова,

Самая счастливая семья – Угур Байрамов и Нармин Байрамова,

Самая талантливая семья – Нихад Алиев, Угур Ализаде и Саадет Ализаде,

Самые дружные брат и сестра – Хейрулла Шыхларов и Василя Шыхларова,

The Favorite: Рауль Газизаде и Лейла Мамедова,

Маленькая копия мамы – Шямс Мамедова и Рейхан Мурадова,

Family Look – Ругия Абдуллазаде и Мухаммед Алмазов,

Самая красивая семья – Теймур Гасымов и Ляман Гасымова,

Авангард стиль – Омар Исаев и Эльшан Исаев,

Эффектная семья – Илькин Сарыев и Зюмруд Пянахова.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Нариман Исмайлов)

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