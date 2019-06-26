В Баку пройдет церемония награждения самых стильных личностей Азербайджана

26 июня 2019 16:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Bilgah Beach Hotel 23 июля в 18.00 пройдет церемония награждения Azerbaijan Style Awards 2019, сообщил Trend Life организатор вечера Агиль Мамиев.

В мероприятии примут участие представители культуры, искусства, науки, спорта, индустрии моды, СМИ, бизнеса, медицины и т.д.

«Главная цель проекта – предоставление широкой общественности самых стильных личностей, которые добились успеха в различных областях на протяжении этого года, мотивация для дальнейшей плодотворной деятельности», - отметил Агиль Мамиев.

Перед церемонией награждения лауреаты пройдут по красной дорожке, а после мероприятия состоится after party. Среди гостей будут зарубежные представители. Организаторы проекта – Агиль Мамиев и Ляман Мирталыблы.

Для участия в проекте azerbaijanstyleawards@gmail.com.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az.

(Автор: Вугар Иманов)

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