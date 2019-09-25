Неделя моды в Милане - тропический принт и сдержанный японский шик (ФОТО)

Ананасы и монохром, тропический принт и сдержанный японский шик - все это представили дизайнеры на миланской Неделе моды. Модели дефилировали по подиуму с рисунками Пикассо на платьях, атласных кимоно, лаконичных пиджаках и с яркими аксессуарами, об этом как передает Trend Life сообщает РИА Новости.

Представляем читателям самые интересные тренды весна-лето 2020, которые показали в Италии.

Креативный директор Moschino американец Джереми Скотт дал волю фантазии и посвятил новую коллекцию Пабло Пикассо и его музам. Скотт поиграл с идеей мастера-гения и модели-холста. Одним из ярких примеров стала Джиджи Хадид. Ее облачили в свадебное платье, которое украсили знаменитые "голубки Пикассо" - белый голубь мира, который художник нарисовал в 1949 году и неоднократно воспроизводил в различных вариациях.

Стиль сафари, буйство цветов и красок - так можно описать новую коллекцию Dolce & Gabbana. Итальянцы не стали сдерживать свою солнечную и страстную натуру и создали образы с обилием фруктовых, растительных, леопардовых принтов. Любителям сочных красок точно понравится.

Доменико и Стефано позаботились о об аксессуарах, как важной части наряда. Конечно же, и тут не обошлось без основной идеи коллекции - даже солнцезащитные очки правильно подбирать в тон одежде. А если сомневаетесь, какие лучше подходят, - смело берите оба варианта.

Креативный глава Max Mara Ян Гриффитс решил поэкспериментировать: в новой коллекции он сделал ставку на монохром, лаконичность форм и максимальную безликость. Выходившие на подиум модели (в том числе Джоан Смоллс, Джиджи и Белла Хадид, Кайя Гербер) сливались в единую массу и только цвета нарядов отличали их друг от друга. Главные тренды по Гриффитсу – прямые брюки и шорты, галстуки, головные уборы в стиле милитари а-ля французский легионер XX века. Все строго и сердито.

Новое – это хорошо известное старое, решила Донателла Версаче и вывела на подиум Дженнифер Лопес в знаменитом платье с тропическим принтом. Реплике того самого, которое произвело фурор на "Грэмми" в 2000-м году. Впрочем, это было под занавес шоу, а вот в качестве трендов нового сезона Донателла возрождает откровенные образы в традициях "нулевых".

Один из таких трендов – "треугольное" декольте, как на наряде Ирины Шейк. А еще мини-юбки, блестящие цвета и яркие массивные аксессуары. Кстати, уже упомянутый тропический принт с наряда Джей Ло появился и на ряде тканей из новой коллекции. Так что, можно смело заявить, что зеленый и цветочные мотивы будут актуальны в теплый сезон.

Еще один итальянский бренд, Marni, сделал ставку на тропики, асимметрию и яркие оттенки. Коллекция, в основном из органических тканей, привлекала к себе внимание не меньше, чем головные уборы и прически. Согласитесь, мало кто не заметит или пройдет мимо такого буйства красок и неординарной фактуры.

Многообразие цветов и влияние Вивьен Вествуд можно найти в весенней коллекции Peter Pilotto. Как и Dolce & Gabbana, британский бренд представил яркие краски, а еще — атласные ткани, асимметричный крой и узоры тай дай.

Итальянский мастер Антонио Маррас сделал настоящее представление из своего показа – модели демонстрировали наряды под гигантскими японскими зонтиками, тень от которых создавала атмосферу таинственности и скрывала от любопытных глаз детали образов. Но точно можно сказать, что в коллекции Марраса объединены традиции Японии и родного острова дизайнера, Сардинии. Среди трендов – уже знакомые блестки и пайетки, а также вышивка, многослойность, разноцветная обувь и яркие колготки.

Маэстро Армани в своей коллекции весна-лето 2020 сделал ставку на холодные пастельные тона – светло-серый, пепельно-розовый, небесно-голубой. Вечерние образы итальянец украсил блестками, пайетками, сверкающим бисером и не забыл про яркие аксессуары. В очередной раз Армани напоминает девушкам — детали делают образ!

Белла Хадид появилась, наверное, в рекордном числе показов. Одним из самых ярких стало шоу Missoni - модель облачили в разноцветный топ, короткую юбку и дополнила пестрый образ полупрозрачной накидкой.

Миланский бренд GCDS изначально специализировался на выпуске свитеров. На неделе моды в Милане дизайнеры, вдохновившись Парком Юрского периода, украсили моделей игривыми масками, имитирующие морды динозавров.

Еще один итальянский дизайнер - и снова буйство красок. Это про Marco De Vincenzo. Модели в ярких нарядах мгновенно приковывали к себе внимание публики.

Blumarine создали коллекцию, основываясь на пастельных оттенках и деликатных тканях. Особенно эффектно модели смотрелись на фоне яркого задника подиума.

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