Baku Fashion Expo Midseason 2019 – фотопроект "Создатели моды Азербайджана"

5 ноября 2019 11:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - 15,16 и 17 ноября в Баку состоится второй сезон самого модного проекта страны – Baku Fashion Expo, сообщили Trend Life организаторы. Проект отличается тем, что служит максимально свободной платформой для творчества в сфере моды и насыщен всеми формами самовыражения: выставками, инсталляциями, мастер-классами, модными показами и шоу-румом дизайнеров.

В этом сезоне все посетители смогут не только увидеть модные экспонаты самых ярких дизайнеров Азербайджана, но и приоткрыть для себя закулисье модного мира. В зале Baku Business Center, где будет проведен Baku Fashion Expo, будет размещена временная экспозиция из работ талантливого азербайджанского фотографа Панаха Мехти. В своих фотоработах Панах отразил творческий процесс создания предметов моды. Среди дизайнеров, которые приняли участие в эксперименте, будут как давно укрепившиеся на рынке известные имена, так и молодые, только начинающие свой творческий путь "создатели моды Азербайджана". В проекте приняли участие дизайнеры, представляющие бренды - Fakhriya Khalafova, Sabina Zulalova, Gunel Behbudova, Zumrud Mirzaliyeva, Natavan Aliyeva, Gunay Bornak, Limpero, MMMDN и Sida.

Помимо фотовыставки, в рамках проекта будут также представлен дизайнерский шоу-рум, где каждый посетитель сможет приобрести одежду прямо с подиума. Гости также смогут принять участие в бесплатных мастер-классах от ведущих профессионалов сферы и посмотреть популярные фильмы о моде.

Организатор Baku Fashion Expo - Ассоциация дизайнеров моды Азербайджана, при поддержке Non Stop Creative Agency, Baku Business Center, Lenovo с новой моделью Yoga,YAR, Dastan, Phobia VR и Class A fashion school.

Напомним, что Baku Fashion Expo является ежегодным проектом Ассоциации дизайнеров моды Азербайджана, и проводится два раза в год, позволяя дизайнерам максимально проявить себя как в стране, так и за рубежом.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Baku Fashion Expo Midseason 2019 – фотопроект "Создатели моды Азербайджана"
  • Baku Fashion Expo Midseason 2019 – фотопроект "Создатели моды Азербайджана"
  • Baku Fashion Expo Midseason 2019 – фотопроект "Создатели моды Азербайджана"
  • Baku Fashion Expo Midseason 2019 – фотопроект "Создатели моды Азербайджана"
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