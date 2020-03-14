В Баку выбрали Azerbaycan Sinema Güzeli 2020 (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в минувшие дни прошел нацотбор четвертого турецкого кинематографического конкурса красоты Azerbaycan Sinema Güzeli 2020, организованного общественным фондом Турции Film-San Vakfı, сообщает Trend Life.

Ведущими вечера были Летафет Алекперова и Киванч Терзиоглу. Была отмечена важность реализации проекта в деле дальнейшего развития культуры между братскими народами. Главная цель - дать молодежи возможность показать себя в турецком кинематографе.

Автор Sinema Güzeli и председатель жюри - турецкий журналист Хакан Солакер. В состав жюри со стороны Турции вошли - заместитель председателя Film-San Vakfı Неше Аксой, почетный член Film-San Vakfı, звезда кино Мерал Конрат, руководитель Bonne Vie Алпер Сюрюджю, дизайнер Арзу Йетиш Коджатепе, актеры Дидем Таслан и Нури Алчо. Со стороны Азербайджана – танцовщица и актриса Оксана Расулова, телеведущий Шахрияр Абилов, актеры Айсель Назим, Лейла Бабазаде и Гекхан Чобан.

Решением жюри были выбраны – Ниджат Наджафов,Хейран Абдуллаева, Айтян Ильясова и Мирзага Ахундзаде, которые примут участие в финальном вечере в Стамбуле. Гостям была представлена концертная программа.

(Автор: Вугар Иманов)