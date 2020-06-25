Начинается Aspara Fashion Week - Гюльнара Халилова представит "Шелковое достояние" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - С сегодняшнего дня в онлайн-режиме и по 28 июня будет представлен пятый сезон Aspara Fashion Week (Казахстан, Тараз) с участием дизайнеров из многих стран. Основателем проекта является известный дизайнер из Казахстана Айдархан Калиев.

Трансляции можно посмотреть на страницах https://www.facebook.com/asparafashionweek/;

https://instagram.com/asparafashionweek?igshid=g83lqfugwzyb.

Азербайджан представит руководитель Дома моды и Центра азербайджанской национальной одежды, доктор философии по искусствоведению Гюльнара Халилова с эксклюзивной коллекцией верхней одежды, созданной из кялагаи, под названием İpək Sərvət ("Шелковое достояние"). Коллекция будет представлена 27 июня.

Напомним, что данная коллекция впервые была представлена в ноябре 2019 года. Проект был реализован совместно с национальным брендом Azerbaijan Kelagayi ("Азербайджанский кялагаи") при поддержке Международного центра мугама. Мероприятие было посвящено пятилетию включения традиционного искусства и символики кялагаи, его изготовления и ношения от Азербайджана в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Верхняя одежда из кялагаи была представлена впервые. В качестве моделей выступили медийные лица и звезды. Кялагаи - азербайджанский национальный женский головной убор. Представляет собой шёлковый платок из некрученых нитей, местного изготовления с набивным узором, выполненным традиционным способом резервирования воском.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)