На Стокгольмской выставке моды представлена коллекция Гюльнары Халиловой "Карабах–это Азербайджан!" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На четвертой Стокгольмской международной выставке моды (Stockholm International Fashion Fair) представлена коллекция руководителя Центра азербайджанской национальной одежды, доктора философии по искусствоведению Гюльнары Халиловой под названием "Карабах – это Азербайджан!", сообщила Trend Life дизайнер.

Коллекция "Карабах – это Азербайджан!" была представлена в видеоформате.

Перед показом Гюльнара Халилова поприветствовала гостей и сообщила, что коллекция создана в честь победы Азербайджана в Отечественной войне. По ее словам, каждый из образов коллекции соответствует освобожденным городам Азербайджана.

Ранее коллекции Гюльнары Халиловой с успехом демонстрировались на Неделях моды и международных мероприятиях в Турции, России, Китае, Австрии, Румынии, Великобритании, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, США, Болгарии и других странах.

В рамках проекта в Национальном музее Швеции и Volvo Studio Stockholm были представлены коллекции дизайнеров из США, ОАЭ, Швеции, Сербии, Туниса, Испании, Италии, Марокко, Казахстана, Кувейта, Аргентины, Брунея, Камбоджи, Индонезии, Малайзии, Мьянмы, Лаоса, Таиланда, Китая. Вьетнама. Онлайн-показы прошли в формате дефиле.

(Автор: Вугар Иманов)