Многомиллионная аудитория США, Европы и Азии восхитилась коллекциями азербайджанского дизайнера (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - 2 октября стартует третья Международная цифровая неделя моды (International Digital Fashion Week, Лос-Анджелес, США) весна-лето 2022, сообщила Trend Life представитель IDFW в Азербайджане, доктор философии по искусствоведению, дизайнер Гюльнара Халилова.

По традиции коллекции посредством канала №1 в мире о модном образе жизни FNL Network будут представлены во многих странах мира, а затем в течение полугода будут демонстрироваться на платформе IDFW. Генеральный директор и основатель FNL Network - Рокко Лео Гаглиоти

Отметим, что на двух предыдущих IDFW коллекции Гюльнары Халиловой "Карабах" и Cizgi by Gulnara Khalilova были представлены многомиллионной аудитории США, Европы и Азии и получили высокие отзывы от коллег, а также вызвали восхищение зрителей, которые делились своими впечатлениями в соцсетях.

"IDFW - это площадка, которая объединяет модный мир Америки, Европы и Азии. В проекте принимают участие всемирно известные дизайнеры, представлены коллекции мировых брендов, проводится конкурс молодых модельеров. В 2020 году в IDFW приняли участие представители 75 стран, коллекции посмотрели более 75 млн зрителей. А в начале 2021 года – представители 135 стран и более 100 млн зрителей. Очень высокий показатель и уровень проекта! Для меня было большой честью представлять Азербайджан в этом престижном мировом проекте, буду и дальше стараться пропагандировать страну на мировых площадках", - отметила дизайнер.

Ранее коллекции Гюльнары Халиловой с успехом демонстрировались на Неделях моды и международных мероприятиях в США, Великобритании, Швеции, Австрии, Румынии, Турции, России, Китае, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Болгарии и других странах.

(Автор: Вугар Иманов)