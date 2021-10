Определились победители конкурса красоты "Мисс и Мистер Азербайджан 2021" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в отеле Arion прошел финал Национального конкурса красоты "Miss & Mister Azerbaijan 2021", сообщает Trend Life.

В этом году в связи с пандемией участников-финалистов было меньше, чем в предыдущие годы. Финал начался с награждения победителей 2020 года, так как в прошлом году в связи со строгим карантинным режимом выбор победителей состоялся онлайн.

После кастингов финалисты 2021 года на протяжении трех месяцев готовились к финалу: посещали уроки модельной хореографии и обучались азам теории модельного искусства под руководством хореографа конкурса и основателя модельной школы Miss & Mister Azerbaijan Айлы Маис. В финальном шоу участники выступили перед гостями и членами жюри в трех турах. Ведущими вечера были Miss Super Model of Azerbaijan 2019, актриса Фидан Мамедова и неоднократный чемпион Азербайджана по ММА Хашим Шовгатов.

В состав жюри вошли: координатор проекта и хореограф конкурса, основатель модельной школы Miss & Mister Azerbaijan Айла Маис, пиар-менеджер конкурса, психолог, журналист Сахават Габильоглы, исполнительный директор Miss & Mister Azerbaijan Амиль Аббасов, координатор конкурса Али Рзаев, продюсер, тележурналист Рамиля Гардашхангызы, представитель "Sara Couture", I Vice Mister Azerbaijan 2017, актер Рамаэль Гашимлы, Mister Style of Azerbaijan 2015 Шахин Мусазаде, III Vice Mister Azerbaijan 2019 Мухаммед Мамедли, I Vice Miss Azerbaijan 2020, актриса Лейла Мамедова. В церемонии награждения участвовали победители и номинанты 2015-2020 годов.

Победителями стали: Mister Azerbaijan 2021 - Тенгиз Рустамханлы и Miss Azerbaijan 2021 - Милан Бабаева.

Финалисты были также отмечены в номинациях:

Miss Azerbaijan - I Vice Miss Azerbaijan 2021 Фатима Рагимова, II Vice Miss Azerbaijan 2021 Незрин Гасанова, III Vice Miss Azerbaijan 2021 Лейла Шариф, Miss Baku 2021 Гюнай Гасанлы, Miss Super Model of Azerbaijan 2021 Нурана Мамедова, Miss Photo Model of Azerbaijan 2021 и Miss Charm of Azerbaijan 2021 Эсмер Хагвердиева.

Mister Azerbaijan - I Vice Mister Azerbaijan 2021 Азизбек Аминов, II Vice Mister Azerbaijan 2021 Ядигар Агаев, III Vice Mister Azerbaijan 2021 Кямал Мушвиг, Mister Baku 2021 Джалал Зейналов, Mister Super Model of Azerbaijan 2021 Гусейн Ханкишиев, Mister Photo Model of Azerbaijan 2021 Умид Рагимли, Mister Style of Azerbaijan 2021 Эльвин Аббаслы

В перерывах между выходом участников выступали музыкальные гости и DJ Max (II Vice Mister Azerbaijan 2020 Максуд Исмайлов).

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)