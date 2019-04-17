Путешествие в Анкару – могила Мамед Эмина Расулзаде, мавзолей Ататюрка, достопримечательности (ФОТО)

БАКУ- АНКАРА /Trend Life/ - В рамках открытия прямого рейса Buta Airways Баку –Анкара группа журналистов и блогеров совершила экскурсию по достопримечательностям столицы Турции. Кстати, Баку и Анкара являются городами-побратимами.

Анкара расположена на Анатолийском плоскогорье, у слияния рек Анкара и Чубук, на высоте ок. 938 м над уровнем моря. Это один из древнейших городов Малой Азии известный еще с VII века до нашей эры, расположенный на перекрестке оживленных торговых дорог, связывающих Европу и Азию.

В первую очередь мы посетили могилу государственного, политического и общественного деятеля, одного из основателей Азербайджанской Демократической Республики (1918-1920) Мамеда Эмина Расулзаде (19 января 1884, Баку - 6 марта 1955, Анкара), который похоронен на муниципальном кладбище "Джебеджи Асри". Над могилой Мамед Эмина Расулзаде по инициативе муниципалитета города Анкара установлен мемориал и вывешены флаги Азербайджана и Турции. После установления в Азербайджане Советской власти Мамед Эмин Расулзаде был вынужден эмигрировать, был активным общественным деятелем и занимался творческой деятельностью, продолжая свои литературоведческие, культурологические и исторические исследования, возглавлял Азербайджанский национальный центр в Анкаре, основал Азербайджанский культурный кружок, выпускал журнал "Азербайджан", на страницах которого публиковались материалы по истории и культуре, а также работы, посвященные национально-освободительной борьбе азербайджанских тюрков. Мы почтили память Мамеда Эмина Расулзаде, прочитали молитвы и возложили цветы.

Затем отправились в Аныткабир – это мавзолей, усыпальница основателя и первого президента Турецкой республики Мустафы Кемаля Ататюрка (1881 - 1938), который был открыт в 1953 году. Внутри мавзолея расположен Музей Ататюрка и войны за независимость, где выставлена большая коллекция памятных предметов и личных вещей Ататюрка, а также можно увидеть панорамы полей сражений. Комплекс состоит из четырёх частей: пешеходной Дороги львов длиной около 250 м, вдоль которой установлены 12 пар каменных львов; церемониальной площади в конце дороги, на которой могут поместиться 15 тыс. человек, выложенной разноцветным травертином, Зала почёта и парка Мира. Именно Зал почёта ассоциируется с Аныткабиром: здесь в помещении традиционной восьмиугольной формы с пирамидальным сводом, выложенным золотой мозаикой, упокоены останки первого президента Турции. Парк Мира назван так по знаменитому изречению Ататюрка "Мир дома — мир во всём мире"; в нем высажено около 50 тыс. деревьев, подаренных разными странами.

На территории Аныткабира стоят 10 квадратных башен с пирамидальными крышами, символизирующих 10 идеалов турецкого народа; каждая башня имеет своё имя. На вершину всех башен помещены бронзовые наконечники стрел, как в традиционных палатках турецких кочевников, а внутри можно увидеть геометрические фрески с орнаментами, созданными по мотивам традиционных ковров-килимов. Также в орнаментах можно найти цитаты Ататюрка, связанные с темой конкретной башни. В определенное время можно посмотреть смену почётного караула или полюбоваться городом с холма.

Анкару посещают миллионы туристов из других районов Турции и из-за границы. Для посетителей представляют интерес памятники истории Анкары, руины Гордиона, многочисленные музеи города. В Анкаре есть несколько десятков музеев и музеев. Наиболее известная из достопримечательностей - Музей анатолийских цивилизаций, в котором хранятся фрески из неолитического города Чатал-Хююк, хеттские скульптуры, предметы быта хеттов, фригийцев, ассирийцев и урартцев, находки из Гордиона и др. Среди них - изделия из золота, серебра и бронзы, уникальная коллекция монет. В этнографическом музее (1930) собраны образцы турецкого искусства, начиная с эпохи Сельджуков и до настоящего времени. Музей создан на остатках фригийской столицы Гордион. Новейшей истории Турции посвящены экспозиции музеев войны за независимость (первое здание парламента), Республики (второе здание парламента), республиканской революции, штаб-квартиры турецкой армии в 1920-1922, нескольких домов-музеев Ататюрка. Из специализированных музеев следует отметить музей живописи и скульптуры, промышленный, железнодорожный, естественной истории, метеорологической службы, образования, игрушки, аэрокосмический, военной картографии, спорта, почтовых марок, университетские музеи, мемориальные музеи и др. В турецкой столице размещена богатая Национальная библиотека.

(Автор: Вугар Иманов)

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