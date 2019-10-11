Приключения Рахиба Азери в Коканде (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В целях освещения первого Международного фестиваля народно-прикладного искусства, состоявшегося в городе Коканде, съемочная группа программы "Sirdaş" Xəzər TV во главе с известным теле-радиоведущим Рахибом Азери побывала в Узбекистане, подготовив три 40-минутных фильма, посвященных богатой и самобытной узбекской культуре, традициям и обычаям, а также древнему городу, сообщает Trend Life. Трансляция идет по пятницам, в 24.00.

В представленных материалах Рахиб Азери подробно знакомит телезрителей с основной целью международного фестиваля, показывая своеобразный колорит и по-настоящему праздничную атмосферу, рассказывает о традициях, истории и достопримечательностях Коканда.

Коканд - город в Ферганской области на востоке Узбекистана, в 228 км юго-восточнее столицы Ташкента. Под разными названиями Коканд известен уже с X века, но его расцвет приходится на XVIII век, когда город стал столицей Кокандского ханства, существовавшего с 1709 по 1876 на территории современных Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, южного Казахстана и Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. Благодаря выгодному географическому положению у входа в плодородную Ферганскую долину, Коканд был важным пунктом на Великом шелковом пути. Здесь была хорошо развита торговля и торговая инфраструктура (базары, караван-сараи), а также различные ремесла и художественные промыслы (гончарное дело, резьба по дереву и ганчу и т.д.). Основное и наиболее зрелищное архитектурное наследие относится к XVIII-XIX вв - периоду процветания Кокандского ханства: роскошные ханские дворцы, великолепные мечете и медресе, скромные и, наоборот, амбициозные усыпальницы и т.д. Многие архитектурные сооружения не уцелели до наших дней, однако сохранившая их часть дает представление о былом могуществе и богатстве Коканда. Среди архитектурных памятников Дворец Худоярхана (XIX в.), Мечеть Джами (конец XVIII - начало XIX вв.), Мавзолей Мадарихана (XIX в.), Медресе Норбут-бия (конец XVIII в.), Медресе Эмира (XVIII в.), Усыпальница Дахма-и-Шахон (XIX в.) и т.д.

(Автор: Вугар Иманов)

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