Астрахань глазами азербайджанца – рыбный рай, золото кочевников, доисторические животные, уникальный Кремль и картины (ФОТО)

АСТРАХАНЬ /Trend Life/ - Делегация во главе с исполнительным директором Агентства развития медиа Азербайджанской Республики Ахмедом Исмаиловым, принявшая участие в VIII Каспийском медиафоруме в Астрахани (Россия), посетила ряд достопримечательностей города, сообщает Trend Life.

Астрахань располагается в верхней части дельты реки Волги, впадающей в Каспийское море, на 11 островах Прикаспийской низменности. Полет от Баку до Астрахани занимает всего 1 час 10 минут. Астраханское гостеприимство хорошо известно, и для азербайджанской делегации были созданы все условия для плодотворной деятельности и досуга, она была окружена заботой и вниманием, была представлена интересная культурная и экскурсионная программа. В этом большая заслуга лиц, которые сопровождали нас во время визита. Среди них государственный и политический деятель, представитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области в Совете Федерации ФС РФ, заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Алескандр Башкин, глава Наримановского района Астрахани Игорь Редькин, соучредитель Азербайджанского делового центра в Астраханской области Насими Мамедов.

Рыбный рай

В рамках культурного и кулинарного рандеву была представлена программа с азербайджанскими и русскими песнями и танцами, блюда астраханской кухни. Если вы гурман, то первая ассоциация, которая возникнет при упоминании Астрахани, – вкуснейшая рыба. Каспий и Волга – это судак и белуга, щука и жирная сельдь. Это настоящий рыбный рай! Астраханские реки богаты различными видами рыбы. А рыбаки со всей России приезжают сюда за уловом. Впрочем, можно не брать с собой удочки: достаточно просто посетить один из местных ресторанов, где в меню найдётся не меньше десятка блюд из рыбы.

Астраханская кухня - сочетание уникальных вкусовых изысков, вобравших в себя кулинарные традиции народов, проживающих в этом регионе. Интересно, что при населении города в около полумиллиона жителей, здесь проживают представители более 200 национальностей, 19 конфессий, действуют 170 обществ национальных культур!

В Астрахани популярен фаршированный судак, которого начиняют картофелем, луком и грибами, иногда добавляют помидоры для сочности. Ещё одна визитная карточка города – астраханская уха, которая сильно отличается от той, что готовят в других регионах России. Кроме картофеля, лука и моркови, в нее кладут сладкий перец, чеснок и помидоры, а для вкуса лавровый лист и свежую зелень. Важный момент: сначала бульон варят на «мелочёвке» из не самых ценных пород рыбы, а потом достают её и кладут в суп головы и хвосты крупных рыб. Такая уха получается более насыщенной и вкусной. Только в Астрахани вы можете попробовать тройную уху. Готовят ее из окуня, леща, судака и любой рыбы семейства осетровых. Каждый вид рыбы варят по очереди. Обязательно стоит попробовать пирог с сомом и овощами. Также здесь превосходно готовят судака в кляре, рыбные паштеты, супы с фрикадельками опять же из рыбы, щучью икру, оладьи из икры, закуску хе из щуки, разновидность беляшей – кайнары, судак в кляре и и т.д. Огромный ассортимент копчёной рыбы. Есть сом холодного или горячего копчения на фруктовых опилках, рулеты из осетра, стерлядь и знаменитая астраханская вобла. Даже окрошка в Астрахани не мясная, а рыбная, с нарезанными спинками воблы.

Сквер имени Гейдара Алиева, Мост дружбы Азербайджана и России, Петровская набережная

Астрахань – удивительный город, который многое связывает с Азербайджаном. Улица Бакинская, отель "Баку", школа имени Гейдара Алиева, памятник Гейдару Алиеву, Азербайджанский деловой центр, ресторан "Баку" и т.д.

А в самом центре города находятся Сквер имени Гейдара Алиева и Мост дружбы Азербайджана и России. Мост дружбы создан в 2011 году при поддержке Фонда Гейдара Алиева. Длина моста ‐ 50 метров, ширина ‐ 6 метров. Мост красивый, на кованых ограждениях ‐ причудливый орнамент, в котором представлены символы двух стран ‐ бакинская Девичья Башня и Астраханский Кремль. Мост сразу полюбился астраханцам. Сюда часто подъезжают свадебные кортежи, и молодые пары прикрепляют к ограде в знак любви и верности замочки, а ключи бросают в воду. Особенно красиво смотрится мост в вечернее время и ночью, когда зажигаются фонари. По пешеходному мосту можно легко и безопасно попасть к волжской набережной или выйти к Татар‐базару ‐ старейшему городскому рынку.

Петровская набережная - главная в Астрахани пешеходная набережная Волги. Начинается в историческом районе Коса около истока Кутума и идёт на юго-запад через Адмиралтейскую косу до Эллинга. На всём своём протяжении благоустроена, имеются скамейки, зелёные насаждения. Эта набережная - одно из любимых мест для прогулок астраханцев и гостей города, на ней регулярно проводятся различные мероприятия, концерты, праздники. На участке от пересечения с Красной набережной до Бульварного переулка расположено значительное количество кафе, ресторанов и баров, детские аттракционы.

Доисторические животные, золото кочевников…

Астраханский государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник — старейший из региональных музеев России. Сегодня музей-заповедник включает в себя 14 филиалов, пять из них расположены в городе Астрахань, девять — в районах области. Собрание музея насчитывает свыше 300 тысяч предметов и включает в себя уникальные естественно-научные коллекции: археологические, этнографические, нумизматические, таксидермические коллекции флоры и фауны.

В одном из залов представлена экспозиция "Живое прошлое земли", где можно ознакомиться с информацией о том, какие животные обитали на территории Астраханской области более 300 тыс. лет назад. В те далекие времена юг России населяли мамонты, бизоны, шерстистые носороги, гигантские олени, а также пещерные гиены, лемминги и др. В палеонтологическом собрании музея-заповедника большое место занимает коллекция зубов древних животных. На выставке представлены муляжи некоторых представителей четвертичной фауны.

Особую историческую ценность имеет коллекция "Золото кочевников"- археологических предметов из драгоценных металлов. Золото всегда привлекало человека. В древнейших культах оно считалось проявлением божественной солнечной энергии. По древним поверьям, покровительство высших сил и природы человек воспринимал через знаки и образы, воплощенные в этом металле. Золотые украшения сарматского вождя, пектораль – нагрудный символ царской власти, поясные пряжки с изображением степного ушастого ежа, фалары, поруч, а также коллекция золотых предметов, ритуальных сосудов и украшений конской упряжи - это превосходные и уникальные образцы древнего искусства из захоронений, обнаруженных на территории Северного Прикаспия. Это не только артефакты древности, имеющие историческую ценность, но и бесценные произведения ювелирного мастерства древнего искусства, являющиеся гордостью музейного собрания.

Уникальные произведения – подлинники русской классики

Дом-музей Бориса Михайловича Кустодиева был открыт в мае 2002 года для показа коллекции работ художника в городской усадьбе конца XIX-начала XX вв., принадлежавшей семьям Моисеевых и Злобиных. В музее экспонируется часть коллекции, включающей более 200 подлинных предметов. Это картины, рисунки в различных техниках и скульптура. Коллекция сформировалась за годы существования галереи из подарков художника и его семьи, подарков частных лиц, а также переданного из Государственного музейного фонда и других музеев. В музее семь залов, в одном из которых экспонируются работы Павла Власова – первого учителя Кустодиева. Коллектив музея исследует жизнь и творчество Бориса Кустодиева (1878-1927) – русского художника, живописца и графика, иллюстратора книг, скульптора и декоратора. Кустодиев родился и прожил в Астрахани до 18 лет. Любимой темой его творчества стало изображение жизни и быта как простого русского народа, так и купечества, а также ярмарок, гуляний и народных праздников.

Астраханская государственная картинная галерея им. П. М. Догадина - крупнейший художественный музей в Астраханской области, созданный в 1918 году. Здесь собрана одна из значимых в России коллекций предметов изобразительного искусства: живопись, графика, фарфор, декоративно-прикладное искусство, скульптура. Сегодня фонды художественного музея составляют более 20 000 художественных предметов в 23-х залах старинного купеческого особняка. Коллекция включает произведения известных русских художников XVIII-XXI вв. Уникальной является коллекция живописи конца XIX — нач. XX вв. Особое место в коллекции занимает русский авангард. Галерея также обладает большим собранием западно-европейской гравюры XVII-XIX вв. Важное место в коллекции занимает творчество уроженца Астрахани Б. М. Кустодиева. Среди работ произведения Шишкина, Левитана, Репина, Брюллова, Серова, Рериха, Кончаловского, Малевича, Кандинского, Щедрина, Саврасова, Верещагина, Поленова и других русских классиков. Частью экспозиции галереи является коллекция книг, журналов, каталогов, альбомов, начало которой было положено Павлом Догадиным. Особой гордостью является собранная в галерее коллекция русского авангарда. Привлекает внимание искусство социалистического реализма и современный художественный процесс.

Астраханский Кремль является визитной карточкой города

Астраханский Кремль - историко-архитектурный комплекс, строительство которого началось в середине XVI века. Комплекс представляет собой целостный ансамбль памятников оборонного зодчества, культовой и гражданской архитектуры и включает в себя 22 объекта XVI - начала XX вв. Располагается на острове, омываемом водами Волги, Кутума и Царёва ерика, на самом высоком его холме - Заячьем бугре. Среди достопримечательностей — башни, стены, храмы, цейхгауз и гауптвахта, лобное место, духовная консистория, здание воинского начальника, пороховой погреб, казармы. Высота стен Астраханского Кремля составляет от 3 до 8 метров, а их толщина варьирует между 5 и 12 метрами. Все стены Кремля окружают или являются частью других объектов комплекса, в частности, нескольких самых известных храмов и соборов.

Изначально крепость имела 3 проездные башни (ворота) и 4 глухие, соединенные системой проходов для защитников крепости. Исследователи и сейчас спорят о возможности существования восьмой башни (раскат) и ее местоположении, а также о подлинном значении так называемых "Водяных ворот".

Пречистенские ворота - крупнейшая башня, через которую осуществлялся проезд между Кремлем и Белым городом. Название объясняется исторически: над воротами с 1615 по 1709 годы располагалась церковь с иконой Пречистой Богородицы Владимирской.

Никольские ворота с надвратной Церковью Николая Чудотворца - бывший северный въезд в Кремль, который открывался для купцов и заморских гостей.

Красные ворота, или Красная башня - северо-западная проезжая башня, строилась как командный пункт градозащиты. Это единственная кремлевская башня в городе, имеющая в сечении форму двенадцатигранника, остальные - квадратные.

Пыточная башня (она же Артиллерийская) построена у Артиллерийского двора, башня была глухой и использовалась для допросов.

Угловая Крымcкая башня находится в юго-западной части комплекса. Изначально на ней размещались пушки, направленные в сторону Крымского шляха.

Житная башня возвышается посреди южной стены Астраханского Кремля. В XVII веке к этой стене примыкал Житный двор.

Архиерейская башня - юго-восточный угол кремлевской крепости. Исторически рядом с ней размещалось Архиерейское подворье.

Успенский собор - самая крупная православная церковь в Астрахани, великолепный образец русского зодчества. Строительство велось с 1699 по 1710 годы.

Троицкий собор - храм конца XVI - начала XVII века, неоднократно перестраивался, и сейчас включает Большую и Малую трапезные, две крестово-купольные церкви.

Кирилловская часовня - компактный храм 1677 года, особенность - сферический купол и четыре колонны портика в стиле ампир.

Надвратный храм во имя святого Николая Чудотворца, или Никольский храм, построен в XVII веке на Никольских воротах, является одним из старейших астраханских храмов.

Фото – Вугар Иманов