Транзит грузов через Азербайджан привлекателен для Баку, Москвы и Тбилиси - эксперт

БАКУ /Trend/ - Новый маршрут грузопоставок, предложенный грузинской стороной через железную дорогу из Грузии в Россию по территории Азербайджана как альтернатива Верхнему Ларсу, может быть привлекателен для Грузии, Азербайджана и России, и в определенной степени расширит российско-грузинские торгово-экономические отношения, которые находятся сегодня на стадии заметного улучшения.

Такое мнение высказал Trend в субботу известный грузинский эксперт-международник Арчил Сихарулидзе, комментируя перспективу транзита грузинских грузов через территорию Азербайджана в Россию, предложенную накануне общественным деятелем, бизнесменом и основателем "Фонда возрождения и развития российско-грузинских отношений" Давидом Цецхладзе.

Грузинский разработчик ж/д проекта считает, что данный маршрут может значительно разгрузить дорогу на Верхнем Ларсе, он вполне рационален с точки зрения экономии времени для туристов, направляющихся в Грузию, а также для грузинских поставщиков продовольствия на российские рынки.

По мнению Сихарулидзе, чтобы предложение Цецхладзе было жизнеспособным, нужно, чтобы его экономическая и политическая выгоды были соответствующими.

«Полагаю, данное предложение может быть рассмотрено в Грузии после президентских выборов, которые ожидаются осенью текущего года», - сказал аналитик.

К слову, инициатива, выдвинутая в Грузии, вызвала серьезное негодование в соседней Армении, где возникли серьезные проблемы, связанные с транзитом местной агропродукции, проходящей через контрольно-пропускной пункт Верхний Ларс для поставки товаров в Россию. Дело в том, что контрольно-пропускной пункт Верхний Ларс на грузино-российской границе является единственной возможностью для армянских перевозчиков направлять в Россию сельхозпродукцию. Но из-за серьезных дорожных пробок, в том числе большого потока туристов из России и соседних стран региона, направляющихся в Грузию, армянские сельхозгрузы зачастую неделями простаивают на этой дороге, что наносит большой ущерб экономике Армении.

По сообщению армянских СМИ, эта проблема особенно усугубилась за летний сезон из-за непрерывного потока российских туристов, направляющихся в Грузию по этой дороге.

Между тем новый маршрут не решает проблемы Еревана, так как перемещение армянских грузов по территории Азербайджана полностью исключено из-за оккупационной политики Армении.

По словам грузинского эксперта, для Армении инициатива грузинской стороны могла бы оказаться такой же привлекательной в случае урегулирования отношений с Азербайджаном

Отметим, что для транзита из стран Центральной и Юго-восточной Азии уже задействован коридор Баку-Тбилиси-Карс, грузы в Россию также движутся по коридору "Север-Юг", соединяющему в настоящее время Иран, Азербайджан и РФ и имеющему перспективы к продлению до Индии и стран Персидского залива.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.