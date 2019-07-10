Ханлар Фатиев: В те нелегкие дни гянджинцы в очередной раз показали, что готовы на любые жертвы ради нашей независимости

БАКУ/Trend/ - В те нелегкие дни гянджинцы в очередной раз показали, что любят своего Президента, свое государство, готовы на любое самопожертвование во имя нашей независимости.

Об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Ханлар Фатиев, комментируя прошлогодние события в Гяндже, передает в среду Trend.

Фатиев подчеркнул, что Гянджа - древний город, олицетворяющий верность государству и государственности.

«Ровно год назад на центральной площади вероломные силы пошли на провокацию, которая могла бы стать угрозой нашему государству и национальным интересам, пролилась кровь. Радикальная группа, численностью 150-200 человек из разных городов и районов, попыталась нарушить общественный порядок, всколыхнуть общество, и в результате, два высокопоставленных сотрудника полиции – полковник Ильгар Балакишиев и полковник-лейтенант Самед Аббасов стали шехидами. Это был целенаправленный акто против азербайджанской государственности", - заявил депутат.

По его словам, органы спецслужб некоторых стран и их пособники, поддерживающие терроризм, противники развития, процветания Азербайджана, любым путем пытаются спровоцировать волнения, нарушить стабильность и правопорядок в стране, ввергнуть ее в хаос. Но в те нелегкие дни гянджинцы вновь доказали, что любят своего Президента, свое государство, что готовы на любые жертвы ради сохранения нашей независимости.

Фаталиев напомнил, что та суматоха не длилась и часа. Сотрудники правоохранительных органов быстро задержали смутьянов.

«Президент Ильхам Алиев дал гянджинским событиям правовую оценку, особо отметив, что это террористический акт, направленный на нарушение стабильности. Следствие еще раз доказало, что это была продуманная, заранее подготовленная провокация”, - сказал Фатиев.

Депутат добавил, что население города отнюдь не поддержало зачинщиков событий, наоборот, решительно их осудило. А это, в очередной раз, доказало, что гянджинцы поддерживают Президента Ильхама Алиева, во имя процветания и развития Азербайджана.

(Автор: Эльчин Мехтиев Текст: Турал Гараджаев Редактор: Ровшан Гусейнов)

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