Вугар Рагимзаде: Из Азербайджана миру адресуются послания, отражающие мир, стабильность и мультикультурные ценности

БАКУ/Trend/ - Сегодня Азербайджан - в числе стран, находящихся в центре внимания мира. Регулярное проведение в столице международных мероприятий, обсуждения в политической, экономической, культурной и других плоскостях дают повод говорить об этом. Естественно все это не без причины. Успешная внутренняя и внешняя политика Президента Ильхама Алиева сулит региону и миру стабильность, безопасность и мир. Осуществленные по инициативе Азербайджана глобальные проекты способствуют образованию между странами сотрудничества и дальнейшего его расширения. Эти проекты, основанные на взаимном уважении национальных интересов, приносит каждой стране-участнице большую прибыль и экономический доход.

Об этом сказал Trend член политического совета правящей партии “Ени Азербайджан” (ПЕА), главный редактор газеты «Ики сахил» Вугар Рагимзаде.

Он заявил, что проведение встречи между Начальником генштаба ВС России Валерием Герасимовым и верховным главнокомандующим объединенными ВС НАТО в Европе Тодом Уолтерсом именно в Баку является олицетворением растущей репутации и политического веса нашей страны на международной арене.

"Азербайджан не является ни членом НАТО, ни членом Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Несмотря на это, встреча делегаций таких могучих структур именно в Баку является показателем доверия к Азербайджану. Наша страна известна в мире как стабилизирующая, миролюбивая страна. В формировании этого положительного имиджа основную роль играет целенаправленная политика руководства страны. Эта встреча показывает, что, ни от кого не зависящий Азербайджан находится в числе стран, имеющих авторитет в мировых масштабах", - сказал Рагимзаде.

Главный редактор газеты "Ики сахил" подчеркнул, что Азербайджан, соединяющий континентыи пользующийся уважением центров сил, уже стал ареной международного диалога.

«А с этой арены миру адресуются послания, отражающие мир, стабильность, мультикультуральные ценности и совместное сотрудничество», - сказал он.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Ровшан Гусейнов)

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