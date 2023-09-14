Министр обороны Армении встретился с новым командующим российскими миротворцами

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Армении Сурен Папикян встретился с командующим Сухопутными войсками ВС России генералом армии Олегом Салюковым и новым командующим российского миротворческого контингента в Карабахе генерал-майором Кириллом Кулаковым.

Как сообщает в четверг Trend, в ходе встречи стороны обсудили ситуацию в зоне ответственности миротворцев, а также вопрос повышения эффективности российской миротворческой миссии.

На встрече также была отмечена важность выполнения всех пунктов Трехстороннего заявления.

Напомним, что 12 сентября командующий Сухопутными войсками ВС России генерал армии Олег Салюков представил министру обороны Азербайджана генерал-полковнику Закиру Гасанову нового командующего российским миротворческим контингентом генерал-майора Кирилла Кулакова.