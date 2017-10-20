Лидеры Грузии призывают общество к активному участию в местных выборах

20 октября 2017 17:50 (UTC+04:00)

За два дня до выборов местного самоуправления в Грузии лидеры страны – премьер-министр Георгий Квирикашвили и президент Георгий Маргвелашвили выступили с заявлениями и призвали общество к активному участию в выборах, передает "Грузия Online".

Премьер-министр Георгий Квирикашвили говорил о выборах на заседании правительства 19 октября.

Оценивая предвыборную среду, Квирикашвили отметил, что «все избирательные субъекты имели возможность проведения свободной, мирной избирательной кампании, что свидетельствует о том, что, в лице Грузинской мечты страной управляет политическая команда, для которой очень важно проведение свободных и демократических, конкурентоспособных выборов».

Глава правительства также выразил уверенность, что «эти выборы будут очередным подтверждением того, что в результате осуществленных в стране демократических реформ, изменений, проведение свободных и справедливых выборов стало обычной практикой».

Квирикашвили обратился к государственным ведомствам, политическим силам и обществу. «Проведем эти выборы таким образом, чтобы это было действительно еще одним шагом вперед в Грузии на пути укрепления истинно европейской демократии, чтобы раз и навсегда оставить в прошлом насильственные выборы и полностью забыть это слово, которое в прошлом называлось фальсифицированными, насильственными выборами», - заявил премьер-министр.

Azernews Newspaper
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