Премьер Грузии опроверг сообщения СМИ о возможной отставке

30 марта 2018 11:09 (UTC+04:00)

Премьер Грузии Георгий Квирикашвили опроверг сообщения СМИ о его возможной отставке, заявив, что еще несколько лет не намерен покидать должность главы правительства, передает РИА Новости.

Ранее телекомпания "Рустави 2" со ссылкой на свои источники сообщила о возможной отставке Квирикашвили.

"Хочу сказать к вниманию тех людей, которые, как вороны окружают одиннадцатый этаж правительства и устанавливают таймер к отставке премьера Квирикашвили, хочу их заверить, что этот таймер минимум несколько лет не зазвенит, поэтому пусть отдохнут, выспятся, пока Грузия пойдет вперед", — сказал Квирикашвили в пятницу на брифинге.

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