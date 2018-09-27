АБР планирует расширить инвестиционный портфель для Грузии

27 сентября 2018 10:15 (UTC+04:00)

Азиатский банк развития собирается расширить инвестиционный портфель для Грузии, заявил министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Кобулия, сообщает Sputnik Грузия.

Кобулия встретился с постоянным представителем АБР в Грузии Иешим Эльхан-Каиалом с которым обсудил вопросы двухстороннего сотрудничества.

"Азиатский банк развития уже осуществил инвестиции в размере до 3 миллиардов долларов, на сегодняшний день его инвестиционный портфель составляет 1,5 миллиарда. Это практически составляет 10 процентов от нашего национального продукта. Банк собирается расширить этот портфель. В частности, мы говорили о расширении портфеля АБР в сфере энергетики, пенсионной реформы и внедрении и поддержке закона о государственно-частном партнерстве", - цитирует заявление Кобулия после встречи пресс-служба ведомства.

Кроме того, по словам министра, стороны обсудили поддержку АБР среднего и малого бизнеса в Грузии.

"Банк в регионах осуществит техническую и финансовую помощь малому и среднему бизнесу, чтобы связать их друг с другом. Например, гостиницы и производителей сельхозпродукции, чтобы они сотрудничали. Банк также профинансирует их бизнес, чтобы они могли создавать продукцию или строить гостиницу", - сказал Кобулия.

Напомним, Грузия является членом Азиатского банка развития с 2007 года. При финансовой поддержке ADB в Грузии осуществляются проекты как в частном, так и в государственном секторах. В государственном секторе, в основном финансируются инфраструктурные проекты: ремонт и строительство дорог, энергетических и водопроводных систем, а также множество муниципальных проектов.

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