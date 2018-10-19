В Грузии пройдет фестиваль искусства Gift

В Тбилиси открывается Грузинский международный фестиваль искусства Gift им. М. Туманишвили - публику ждут самые интересные постановки танцев, пантомимы, оперы и театра в исполнении трупп из Грузии, России, Норвегии и Италии, передает в пятницу Sputnik Грузия.

Кроме того, в рамках фестиваля в многофункциональном этнографическом пространстве "Винерия" запланированы ярмарки ручных изделий грузинских мастеров. В программе GIFT также тематические лекции, встречи с писателями, музыкальные вечера и кинопоказы.

GIFT — единственный фестиваль в Грузии, который является членом Европейской ассоциации фестивалей. Он был учрежден в 1997 году международными фестивалями искусств (Эдинбург, Аделаиды, Мельбурн и Перти). Основателем и художественным руководителем фестиваля является известный грузинский режиссер Кети Долидзе.

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