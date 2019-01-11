Грузинский флаг будет развеваться на всех зданиях страны

11 января 2019 11:17 (UTC+04:00)

Государственный совет геральдики призывает граждан 14 января вывесить грузинский флаг из окон, балконов, заборов, крыш собственных домов и автомобилей, передает Trend со ссылкой на Спутник Грузия.

День государственного флага Грузии отмечается 14 января, так как именно в этот день в 2004 году парламент Грузии утвердил закон "О государственном флаге Грузии", который наряду с гербом и гимном, является официальным символом Грузии.

"Вместе с возвращением государственной независимости Грузия вернула флаг, который на протяжении веков был символом Грузии… День государственного флага в первую очередь является главным национальным праздником. Государственный флаг является собственностью каждого гражданина, каждой семьи и символом достоинства", - отмечено в сообщении Государственного совета геральдики.

Грузинский государственный флаг с пятью крестами датируется 13-м веком, по древности он занимает второе место в мире после флага Дании.

Грузинские власти в 2004 году заменили флаг, утвержденный в период первого демократического правительства Грузии (1918-1921 гг.) и вновь использованный в качестве официального символа в период с 1990 года.

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