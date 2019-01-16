В Грузии объявили траур по погибшим при взрыве газа в Тбилиси

16 января 2019 23:54 (UTC+04:00)

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе объявил 17 января днем траура после взрыва в многоэтажном жилом доме в Тбилиси, cообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Мощный взрыв произошел в среду в жилом корпусе в районе Диди Дигоми на окраине Тбилиси. Погибли четыре человека, среди них четырёхлетний мальчик. Пострадали семь человек, шесть из которых дети. По данным грузинских СМИ, взрыв произошел из-за утечки газа.

"По решению премьер-министра, из-за трагедии в результате взрыва газа, 17 января объявлен днем траура",- говорится в заявлении пресс-службы правительства.

По данным ведомства, премьер уже подписал соответствующий указ. В день траура на административных зданиях по всей Грузии и на зданиях грузинских диппредставительств за границей будут спущены государственные флаги.

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