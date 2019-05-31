В Грузии состоялась презентация первого Каспийского экономического форума

АШХАБАД /Trend/ - Посольство Туркменистана в Грузии провело круглый стол, посвященный первому Каспийскому экономическому форуму, который состоится 12 августа 2019 года в туристической зоне Аваза, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

В ходе мероприятия было подчеркнуто, что одной из важных задач форума является использование объединяющего фактора Каспия в деле консолидации усилий по расширению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, включая выработку механизмов для эффективного использования природных ресурсов, сказано в информации.

Отметим, что на сайте Организационного комитета форума сказано, что в повестке дня – создание условий для крупных проектов, дискуссия о роли экономики Каспийского региона в глобальном контексте, инвестиционная привлекательность в нефтегазовой, электроэнергетической, транспортной, торговой, агропромышленной, туристической и других отраслях экономики прикаспийских государств, представляющих взаимный интерес.

На мероприятии будут обсуждаться перспективы совместных инвестиционных проектов и программ. Накануне форума, будет созвана встреча министров компетентных органов сторон, ответственных за имплементацию соглашений между правительствами прикаспийских государств о торгово-экономическом сотрудничестве и о сотрудничестве в области транспорта.

Параллельно будет обсуждаться проект Меморандума о взаимопонимании по созданию Делового совета прикаспийских государств. Помимо делегаций прикаспийских государств на форум приглашены представители заинтересованных государств, близких к Каспийскому региону, руководители и представители международных экономических, финансовых, транспортных, экологических и других организаций. Форум состоит из трёх частей – международная конференция, выставка инновационных технологий и договорно-правовая часть (подписание договоров, соглашений, контрактов).

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.