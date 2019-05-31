В Грузии состоялась презентация первого Каспийского экономического форума

31 мая 2019 13:02 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Посольство Туркменистана в Грузии провело круглый стол, посвященный первому Каспийскому экономическому форуму, который состоится 12 августа 2019 года в туристической зоне Аваза, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

В ходе мероприятия было подчеркнуто, что одной из важных задач форума является использование объединяющего фактора Каспия в деле консолидации усилий по расширению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, включая выработку механизмов для эффективного использования природных ресурсов, сказано в информации.

Отметим, что на сайте Организационного комитета форума сказано, что в повестке дня – создание условий для крупных проектов, дискуссия о роли экономики Каспийского региона в глобальном контексте, инвестиционная привлекательность в нефтегазовой, электроэнергетической, транспортной, торговой, агропромышленной, туристической и других отраслях экономики прикаспийских государств, представляющих взаимный интерес.

На мероприятии будут обсуждаться перспективы совместных инвестиционных проектов и программ. Накануне форума, будет созвана встреча министров компетентных органов сторон, ответственных за имплементацию соглашений между правительствами прикаспийских государств о торгово-экономическом сотрудничестве и о сотрудничестве в области транспорта.

Параллельно будет обсуждаться проект Меморандума о взаимопонимании по созданию Делового совета прикаспийских государств. Помимо делегаций прикаспийских государств на форум приглашены представители заинтересованных государств, близких к Каспийскому региону, руководители и представители международных экономических, финансовых, транспортных, экологических и других организаций. Форум состоит из трёх частей – международная конференция, выставка инновационных технологий и договорно-правовая часть (подписание договоров, соглашений, контрактов).

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Туркменистан и ЕС обсудили проект газопровода через Каспий в Азербайджан
Энергетика 30 мая 15:36
В Конгрессе США прошел специальный брифинг по Транскаспийскому региону (ФОТО)
Политика 23 мая 15:20
Парламент Казахстана одобрил соглашение о предотвращении инцидентов на Каспийском море
Казахстан 30 апреля 16:28
NCOC:Освоение двух новых месторождений на Каспии будет развивать местную экономику Казахстана
Энергетика 17 апреля 22:30
NCOC планирует пробурить 25 скважин на 2 новых месторождениях на Каспии
Энергетика 12 апреля 15:43
Казахстан будет экспортировать товары в арабские страны через порты Ирана
Бизнес 12 апреля 12:18
Лента новостей
Активы MİDA превысили 100 миллионов манатов
Бизнес 13:47
Коллегия адвокатов Азербайджана нацелена на борьбу с негативными явлениями – Анар Багиров
Общество 13:44
Огтай Асадов: В международных организациях поручено поднять вопрос о погибшем азербайджанском офицере
Политика 13:39
Huawei выслала на родину американских партнеров
Другие страны 13:30
Цена нефти Brent упала ниже $64
В мире 13:27
Узбекистан увеличит производство цемента на 223%
Бизнес 13:26
Президенты Азербайджана и Польши выступили с заявлениями для прессы (ФОТО)
Политика 13:24
В Баку подписаны азербайджано-польские документы (ФОТО)
Политика 13:20
В Туркменистане внедрена онлайн-продажа автобусных билетов
Центральная Азия 13:19