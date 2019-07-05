Грузию захлестнула очередная акция протеста

5 июля 2019 16:29 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Члены партии «Национальное движение» и их сторонники провели в Тбилиси акцию-перформанс, передает Trend со ссылкой на apsny.ge.

Участники акции по-прежнему требуют отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария.

Участники акции расположились на эстакаде, на площади Героев, держа плакаты с лозунгами, направленными против Гахарии и выкрикивая требования по его отставке с поста министра внутренних дел.

По словам членов «Национального движения», акции будут продолжаться перманентно, пока их требования не будут выполнены и Гахария не покинет занимаемую должность.

Митинги в Грузии проходят уже более двух недель.

Протесты в Тбилиси начались как ответ на приезд в Грузию депутата Госдумы, члена Компартии Сергея Гаврилова и его выступление в парламенте.

В ночь на 21 июня антироссийская акция переросла в беспорядки и антиправительственные выступления. После этого в столице Грузии не стихают акции протеста у здания парламента на проспекте Руставели.

(Автор: Мамедова Тамилла. Редактор: Хазар Ахундов)

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