Грузия продлила режим чрезвычайного положения

БАКУ /Trend/ - Чрезвычайное положение в Грузии продлено до 10 мая, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на специальном брифинге в правительственной администрации, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По его словам, въезд и выезд в крупные города Грузии - Тбилиси, Батуми и Рустави запрещен на 10 дней.

К этому времени в стране подтверждены 296 случаев инфицирования коронавирусом. 68 человек выздоровели. Скончались от COVID-19 человек.

Как отмечается, 4 834 человека находятся на карантине, 434 - на стационарном лечении под наблюдением врачей.

В связи с пандемией коронавируса Грузия объявила о введении карантинного режима по всей территории страны с 8 утра 31 марта. Введен также комендантский час с 21:00 до 06:00.

Полностью приостановлена работа общественного транспорта, введен жесткий регламент работы такси - не больше двух пассажиров на заднем сиденье.

Все граждане, выходя на улицу, должны иметь при себе удостоверение личности. Всем, особенно пожилым, разрешено выходить из дома только в случае крайней необходимости.