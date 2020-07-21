Начались военные учения «Sea Breeze 2020» с участием грузинских военнослужащих

В Черном море начались военные учения «Sea Breeze 2020», в которых также участвуют грузинские военнослужащие. Информацию об этом распространяют представители ВМС США, передает Trend со ссылкой на Первый канал Грузии.

Маневры недалеко от Одессы начались в понедельник.

А 19 июля в Черное море вошел американский военный корабль США «USS Porter».

По словам представителей Шестого флота ВМС США, целью учений является укрепление региональной безопасности.

«Наше участие в многонациональных учениях, таких как Sea Breeze 2020, является реальной демонстрацией того, что США участвуют в коллективной обороне Европы», — говорится в заявлении Шестого флота.

В военно-морских маневрах будут участвовать 27 военных кораблей, 19 самолетов и 2000 военнослужащих из Украины, Грузии и семи стран-членов НАТО: США, Болгарии, Турции, Румынии, Франции, Испании и Норвегии.