За сутки в Грузии выявлено 25 новых случаев коронавируса

Грузия 10 августа 2020 13:14 (UTC+04:00)
За сутки в Грузии выявлено 25 новых случаев коронавируса

За последние сутки в Грузии выявлено 25 новых случаев коронавируса, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По данным официального сайта StopCov, общее число инфицированных к этому времени составляет 1 250.

Вместе с тем за последние 24 часа из клиник выписались десять пациентов, а сначала пандемии от COVID-19 в Грузии вылечились 1 010 человек. Скончались 17.

В карантине находятся 7 068 человек, в стационарах под наблюдением врачей - 242.

41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля.

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