Польская почта и Почта Грузии выпустили марку с Лехом Качиньским

12 лет назад, в ночь с 7 на 8 августа, началась российско-грузинская война. Годовщина этого события была отмечена в Музее Варшавского восстания, где была представлена выпущенная Польской почтой и Почтой Грузии марка с изображением Леха Качиньского, сообщает "Польское Радио", передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Посол Грузии в Польше Илья Дарчиашвили во время церемонии в Музее Варшавского восстания напомнил о важной роли польского президента Леха Качиньского в истории его страны.

Заместитель директора музея Павел Укельский напомнил, что, узнав о событиях в Грузии, Лех Качиньский отправился вместе с лидерами Украины, Литвы, Латвии и Эстонии в Тбилиси.

«Лех Качиньский считается в Грузии национальным героем. В прошлом году у меня была возможность посетить эту страну. Я видел, с какой симпатией к нему относятся обычные грузины. Это не только государственная, официальная память. Общество помнит об оказании поддержки, в которой в августе 2008 года грузины нуждались больше всего», - отметил он.

12 августа 12 лет назад Лех Качиньский выступил на площади в столице Грузии, Тбилиси.