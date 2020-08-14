Минобразования Грузии и ЮНИСЕФ сотрудничают с целью безопасного функционирования школ в условиях пандемии

Представитель ЮНИСЕФ Гасан Халил положительно оценил решение Министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии открыть школы 15 сентября, передает Trend со ссылкой на "Грузию онлайн".

Детский фонд ООН тесно сотрудничает с Министерством образования, науки, культуры и спорта, чтобы обеспечить безопасное открытие школ 15 сентября, право всех детей на образование и возобновление образования с учетом наилучших интересов детей.

ЮНИСЕФ поддерживает безопасное открытие школ как во всем мире, так и в Грузии. Нет никаких доказательств того, что частота передачи болезни связана с открытием или закрытием школ. С другой стороны, есть много свидетельств негативного воздействия закрытия школ на детей», — сказал Гасан Халил, комментарии которого распространила пресс-служба Министерства образования.

Обучение в публичных школах Грузии возобновится 15 сентября. Вместе с тем, министерства образования и здравоохранения разработали рекомендации для школ.