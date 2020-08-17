Денежные переводы в Грузию продолжают расти

Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в июле 2020 года выросли на 22,1% и составили 188,7 миллиона долларов. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится на сайте Национального банка Грузии.

Из России в Грузию в июле 2020 года денежных переводов поступило на 3,7% больше, чем за тот же период прошлого года. В июле объем денежных переводов из России составил 40,4 миллиона долларов – 21,4% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.

В шестерку стран-лидеров входят также Италия, Греция, США, Израиль и Турция.

Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем с января по июль 2020 года снизился на 0,3%, по сравнению с тем же периодом прошлого года, и составили более 957,7 миллиона долларов.

Россия лидирует по объему денежных переводов в Грузию - общий объем денежных переводов из РФ в январе-июле составил около 186,1 миллиона долларов – 19,4% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов. Из РФ с начала 2020 года денежных переводов поступило на 21,7% меньше, чем за тот период прошлого года.

В шестерку стран-лидеров входят также Италия, Греция, США, Израиль и Турция.

В июле из Грузии за границу перевели более 22,2 миллиона долларов, что на 15,6% больше, чем за тот же период 2019 года.

С начала 2020 года из Грузии за границу перевели около 128,3 миллиона долларов, что на 0,2% больше, чем январе-июле 2019 года.