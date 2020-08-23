Из-за проливных дождей в Батуми подтопило несколько улиц, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

По информации Батумской мэрии, все городские службы работают в чрезвычайном режиме. Мобилизована спецтехника водораспределительной компании «Батумис цкали», работают группы по расчистке системы дождевой канализации. Работы по откачке воды в городе велись на протяжении всей ночи.

В компании «Батуми Цкали» говорят, что дренажные каналы были предварительно очищены и открыты, однако система физически не смогла справиться с таким большим объёмом осадков.

Работы по очистке города продолжаются. Проливной дождь в Батуми идёт второй день подряд.