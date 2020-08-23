Из-за проливных дождей в Батуми подтопило несколько улиц
Из-за проливных дождей в Батуми подтопило несколько улиц, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.
По информации Батумской мэрии, все городские службы работают в чрезвычайном режиме. Мобилизована спецтехника водораспределительной компании «Батумис цкали», работают группы по расчистке системы дождевой канализации. Работы по откачке воды в городе велись на протяжении всей ночи.
В компании «Батуми Цкали» говорят, что дренажные каналы были предварительно очищены и открыты, однако система физически не смогла справиться с таким большим объёмом осадков.
Работы по очистке города продолжаются. Проливной дождь в Батуми идёт второй день подряд.
Фарид Новрузи вернулся в Баку – впереди его ждет второй этап кругосветного путешествия (ВИДЕО, ФОТО)
Лента новостей
Хикмат Гаджиев: Азербайджан обеспечил конструктивное участие в переговорах по нагорно-карабахскому конфликту, но Армения продолжила ведение деструктивной политики
В Азербайджане за последние сутки выявлено 169 случая инфицирования коронавирусом, вылечились 151 человек
Вышел в эфир фильм из цикла "Формулы власти", посвященный 75-летию ЮНЕСКО - проект Михаила Гусмана (ВИДЕО)
Госсекретарь: Румынская «Transgaz» может предоставить инфраструктуру для безопасных поставок азербайджанского газа в Европу
В Грузии разработали руководство для перевода и транскрипции-транслитерации китайского языка на грузинский
В Азербайджане за последние сутки выявлено 184 случая инфицирования коронавирусом, вылечились 160 человек