Число погибших в ДТП на северо-востоке Грузии увеличилось до 17

Число погибших в ДТП с микроавтобусом на северо-востоке Грузии увеличилось до 17 человек. Информацию распространяет пресс-служба МВД Грузии, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Сегодня вечером пассажирский микроавтобус сорвался с обрыва и упал с высоты примерно 80 метров близ высокогорного села Шатили в Душетском муниципалитете. По предварительной информации, внутри находились туристы из Тбилиси.

Спасатели обнаружили троих выживших. Они получили серьезные травмы, их состояние тяжелое. Все трое уже доставлены в медицинское учреждение.

На месте продолжается поисково-спасательная операция. В село Бисо, где произошла авария, прибыли заместитель министра внутренних дел Грузии Иосиф Челидзе и глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили. Они лично координируют проводимую операцию.

«Несмотря на сложный рельеф и погодные условия, поисково-спасательные работы продолжаются непрерывно с соблюдением всех норм безопасности», - отметили в МВД.