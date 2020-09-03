В Грузии ждут ответов на более чем 7 тысяч тестов на коронавирус

Накануне в Грузии было проведено 7 186 тестов, ответы станут известны во второй половине дня, после чего прояснится эпидситуация в стране. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом перед началом заседания правительства заявил премьер-министр Георгий Гахария.

По словам главы правительства, глобальная пандемия - это вызов, с которым придется жить минимум год-полтора, и каждый должен понимать, что главная задача на сегодня – это правильно управлять рисками.

"Ни одна страна, взятая отдельно, в том числе Грузия, не может победить глобальную пандемию, потому что это глобальный вызов и риск. Исходя из этого, мы должны делать все возможное, чтобы защитить здоровье наших граждан и, конечно же, защитить нашу экономику", - сказал премьер.

Гахария также отметил, что за минувшие сутки в стране было выявлено 20 новых случаев инфицирования коронавирусом, что заслуживает особого внимания.

Премьер отметил, что у Грузии есть существенные успехи в управлении пандемией и связанными с ней рисками, в том числе экономическими, которые признаны мировым сообществом.

"Как вы знаете, в течение последних двух недель две международные рейтинговые организации поддерживали рейтинг Грузии, инвестиционный рейтинг, что, конечно, является достижением. Мы должны очень внимательно относиться к требованиям эпидемиологов, где бы мы ни находились: в Тбилиси, Батуми, Телави или где-либо еще. Мы должны соблюдать социальную дистанцию, носить медицинские маски, не формально, а как рекомендуют врачи и эпидемиологи", - сказал Гахария.

Он еще раз призвал население проявлять максимальную осторожность и следовать рекомендациям эпидемиологов.

Общее число инфицированных в Грузии к этому времени составляет 1 568, вылечились 1 279 человек. Скончались 19.