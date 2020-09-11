В Грузии перенесли начало учебного года на 1 октября
Правительство Грузии в связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой с распространением нового коронавируса приняло решение перенести начало учебного года в школах и вузах крупных городов страны с 15 сентября на 1 октября. Об этом в пятницу заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на брифинге, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Сегодня мы приняли решение на две недели, до 1 октября, отложить начало учебного процесса, но лишь в крупных городах: Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти", - сказал Гахария, добавив, что было принято решение отложить начало учебы до 1 октября также и в Батуми.
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