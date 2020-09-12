В Тбилиси произошел взрыв, пострадал один человек

На окраине Тбилиси в многоквартирном жилом доме на территории так называемого военного поселения в Самгорском районе произошел взрыв. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает телекомпания Imedi.

По распространившейся информации, у одного из жителей взорвалась зарядка от зажигалки.

Разрушений и жертв нет. Один человек получил ожоги. Он переведен в медицинское учреждение. О других деталях пока не сообщается.