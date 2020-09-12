В торговом центре в Тбилиси объявили эвакуацию из-за пожарной тревоги

В торгово-развлекательном центре Galleria Tbilisi в центре грузинской столицы объявили эвакуацию, после срабатывания пожарной сигнализации, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".

Как заявил журналистам сотрудник ТРЦ, тревога сработала внезапно. Согласно протоколу безопасности, сразу после этого объявили эвакуацию сотрудников и посетителей.

По предварительной информации, тревога сработала из-за технической неисправности.

Все посетители и персонал смогли вернуться в торговый центр, после того, как территорию осмотрели сотрудники технической службы и пожарные-спасатели.

Необходимо отметить, что 15 августа 2019 года в Galleria Tbilisi объявили эвакуацию из-за задымления, вызванного пожаром в одной из вентиляционных установок. После этого инцидента работа ТЦР, расположенного в самом центре Тбилиси, была парализована почти сутки.