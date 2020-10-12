Эпидемиологи рассказали о самых горячих ковид-точках в Грузии

Самыми горячими точками в плане эпидемиологической ситуации в Грузии остаются черноморский край Аджария и Тбилиси. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявила журналистам руководительница боксированного отделения тбилисской инфекционной больницы Марина Энделадзе.

За последние сутки в Грузии выявили 478 новых случаев коронавируса. По данным эпидемиологов, география заражения новых пациентов выглядит следующим образом.

Общее количество зараженных в стране составляет 12 272, больше половины из них выздоровели, скончался 91 пациент.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.