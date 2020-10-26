В Грузии ношение масок на улицах может стать обязательным

Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе не исключает, что ношение масок в стране станет обязательным и в открытом пространстве, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Он выразил удовлетворением тем, что в Грузии люди больше и чаще стали носить маски, и это очень хорошо. По его словам, если ношение масок достигнет 95%, к концу января в Европе удастся спасти 278 тысяч жизней.

"Сегодня в Грузии у нас ношение маски колеблется в пределах 60-64%, и мы надеемся, что эта цифра достигнет 95%, что значительно снизит динамику инфицирования", - заявил Гамкрелидзе.

Пандемия ничем не лучше войны, отметил Гамкрелидзе, добавив, что именно по этой причине медицинская система максимально должна быть мобилизована.

Эпидемиологи ждут пика коронавирусной инфекции со второй половины ноября.

"Тенденция роста суточного прироста будет продолжаться. Главное, чтобы этот процесс, как и до сих пор, был полностью управляем", - заявил Гамкрелидзе на брифинге.

Гамкрелидзе также отметил, что коронавирус стал третьей по счету причиной смертности населения в мире после ишемических заболеваний и инсульта.

На сегодняшний день из 18 782 активных случаев 25% пациентов находятся в стационарах. Желательно, чтобы данный показатель не превысил 15-20%, отметил глава центра.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 30 303 случаев заражения. Вылечились 11 370 пациентов. Скончались 215 человек.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.